«استثمر في نجران» جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت ضمن منتدى نجران للاستثمار 2025، جلسة حوارية بعنوان «استثمر في نجران»، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في منطقة نجران، التي تعد من المناطق ذات الموارد الطبيعية، والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، مثل الجرانيت والرمل البحري، متطرقة إلى أهمية تطوير الطرق لتسهيل حركة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما طريق (نجران - جيزان) الذي لا يزال في طور الإنشاء، والتركيز على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لخلق كوادر وطنية قادرة على دعم الصناعة والاستثمار.

واستعرضت خلال الجلسة تجربة تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في المصانع لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، مع إمكانية تحويل النفايات إلى فرص استثمارية.

ومن أبرز مخرجات وتوصيات الجلسة، ضرورة التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية لتطوير المنتجات وتدريب الكفاءات، مما يدعم نمو الاستثمار في المنطقة، وضرورة تطوير مفاهيم الاستثمار لتشمل الاستثمار المعرفي والاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية 2030، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة بمنطقة نجران.