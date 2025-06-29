الشورى يطالب مؤسسة الخطوط السعودية بالإسراع في تطوير استراتيجيتها ومواءمتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تطوير استراتيجيتها ومواءمتها بما يتناسب مع قرار نقل مركز عمليات المؤسسة إلى محافظة جدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

كما طالب المجلس في قراره بإعداد خطة مرتبطة بجدول زمني واضح؛ لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة.

ودعا المجلس المؤسسة إلى مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة، ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، واحتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة (ذوي الإعاقة، وكبار السن، والجنود المرابطين) وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر.

وأصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتسريع تنفيذ البنية التحتية للاتصالات في مشاريع الإسكان وضواحي المدن، بما يضمن تحسين جودة الخدمات في الشبكات السلكية وغير السلكية، داعيا في ذات القرار إلى معالجة أسباب تدني الصرف في البنود ذات الأثر الاستراتيجي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إثراء المحتوى التدريبي الالكتروني المجاني، ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب.

ودعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من مخرجاتها في تقديم دراسات وتقارير ذات عمق تحليلي يدعم كفاءة وجودة اتخاذ القرار في جميع مجالات التعليم والتدريب، مطالبا في القرار نفسه بدراسة أسباب زيادة نسبة الاعتمادات الأكاديمية المشروطة والمنتهية مقارنة بالاعتمادات الكاملة في الجامعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك.

في السياق نفسه أصدر المجلس قرارا آخر طالب فيه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بوضع الآليات والسياسات المالية اللازمة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إنشاء محافظ استثمارية؛ لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

وطالب المجلس في قراره بالتوسع في تأسيس الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي، عبر تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية محليا وعالميا، داعيا الهيئة إلى تطوير الكفاءات الفنية للمختبرات والمعامل وواحات التقنية؛ لدعم البحث والابتكار.

وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1445 / 1446هـ بعد مناقشته خلال هذه الجلسة، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير.

فقد طالب المجلس في قراره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتوسع في مشاركاته المحلية والدولية مع المراكز البحثية، والقطاعات المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعقد دورات تخصصية فنية مكثفة، وورش عمل لمنسوبيه.

وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعقد شراكات مع جهات استشارية وطنية؛ لتعزيز ثقافة قياس الأداء، وتطوير النموذج التشغيلي للوحدات المختصة بإدارة الأداء وتجربة العميل بالأجهزة الحكومية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء تقييم شامل لتجربة قياس أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعيا في الوقت نفسه إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

داعيا في القرار نفسه المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز.

وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1445 / 1446هـ، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وطالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كل مناطق المملكة، داعيا الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط الجهات الحكومية المعنية كافة.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال هذه الجلسة على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة، حيث نوه عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في وضع إطار تنظيمي لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة بعد انتهاء عمرها الافتراضي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الهيئة العامة لعقارات الدولة بزيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية، وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.

ونوه عضو المجلس أحمد اليحيى في مداخلة له على التقرير بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية، داعيا إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، حيث أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري في أثناء الاكتتاب.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، ذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير في استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، كما رأى عضو مجلس الشورى خالد السيف، أن التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيما دقيقا يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيرا إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث أشار عضو المجلس المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بدورها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي، إلى أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم إنجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تراجع دوريا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث طالب عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعيا الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة.

وطالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية.

كما طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني الهيئة بالنظر في تعزيز بند الأبحاث العلمية في قطاع المياه لتوفير خدمات دائمة ومستمرة وذات جودة عالية، وبما يضمن الوصول إلى منتجات ابتكارية تقلل من التكلفة وتعزز من جودة منتجات المياه.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.