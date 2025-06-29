شكرا لقرائتكم خبر جمعية تطوير تختتم النسخة الثانية من «مسرعة وتير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي «تطوير» أمس، فعاليات النسخة الثانية من برنامج مسرعة وتير، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في بيت الثقافة بمدينة بريدة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة، وبدعم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لوالديه، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وشهد الحفل تخريج أكثر من 100 متدرب ومتدربة، بعد مسار تدريبي مكثف امتد لعدة أشهر، استهدف تأهيل مديري ومديرات المشاريع التنموية في القطاع غير الربحي، من خلال تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين التدريب والإشراف والتنفيذ الميداني، وفق منهجيات عالمية معتمدة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة المؤسسية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن الحفل عرضا مرئيا لمسيرة البرنامج وتوسعه الجغرافي خلال نسخته الثانية، التي نُفذت في 4 مناطق: القصيم، مكة المكرمة، الطائف، وجازان، بالتعاون مع جمعيات أهلية احتضنت المشروع وساهمت في تنفيذ برامجه، فيما شمل الحفل عرضا لتجارب المشاركين وانطباعاتهم حول أثر البرنامج على أدائهم المهني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن حمد الصقعوب، حرص الجمعية على تقديم مبادرات نوعية تعنى ببناء القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن مسرعة وتير جاءت لتكون تجربة ميدانية واقعية داخل الجمعيات الأهلية، تعزز من جاهزية القطاع، وتمكن المشاركين من تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع باحترافية.