السعودية | تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية عبر أبشر .. كيفية تقديم طلب خطوة بخطوة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية عبر أبشر .. كيفية تقديم طلب خطوة بخطوة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ أحمد حماد

أكدت الجوازات السعودية، أن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، تتيح للزائرين تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها “لغرض المغادرة النهائية” بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

المدة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة

وأوضحت الجوازات السعودية، اليوم السبت، أن المدة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة 30 يومًا، وذلك اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 1447 هـ.

كيفية الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة

كما يمكن الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة.. خطوات إتمام الخدمة

وتشمل خطوات إتمام الخدمة:

ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر

ـ خدماتي

ـ الجوازات

ـ تواصل

ـ طلب جديد

ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة

ـ تقديم الطلب

أبرز الأسئلة الشائعة عن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارات

لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارات المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية

ما الفائدة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية (30) يوماً؟

المبادرة تتيح تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة خلال (30) يوماً من تاريخ 1 / 1 / 1447هـ.

ما المدة المحددة للاستفادة من هذه المبادرة؟

المدة المحددة (30) يوماً تبدأ من 01 / 01 / 1447هـ.

هل تشمل المبادرة جميع أنواع تأشيرات الزيارة؟

نعم، تشمل المبادرة تأشيرات الزيارة المتعددة والمنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية.

ما متطلبات الاستفادة من المبادرة؟

سداد الرسوم والغرامات النظامية

تنفيذ الطلب عبر خدمة “تواصل” في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”

كيف يمكنني تقديم طلب تمديد التأشيرة؟

يتم تقديم طلب تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة من خلال القنوات البنكية “سداد”، ثم التقديم عبر خدمة “تواصل” من حساب المستضيف في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر – أفراد”.

هل تشمل الزائر المسجل عليه “متغيب عن العمل”؟

نعم، يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة بعد إلغاء بلاغ التغيب.



في حال كنت زائرًا دون وجود مستضيف، ما الطريقة للاستفادة من المبادرة؟

يمكنك الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم الهوية الوطنية ثم تقديم طلب عبر خدمة (تواصل) بمنصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

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