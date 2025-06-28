شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات طيران “هاينان” الصينية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أولى الرحلات المباشرة لشركة “هاينان” الصينية إلى مدينة هايكو، لتكون بذلك أول وجهة مباشرة تربط بين المملكة والعاصمة الإدارية لمقاطعة هاينان، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وجرى استقبال الرحلة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، والقنصل العام الصيني بجدة وانغ تشي، إلى جانب ممثلين من الهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي، وعدد من الجهات الحكومية.

وتعتبر “هاينان” من أبرز شركات الطيران عالميًا، حيث صنفت ضمن أفضل 10 ناقلات في تصنيف “سكاي تراكس”، مما يجعل هذه الشراكة إضافة نوعية في تطوير تجربة السفر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأكد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، أن الشراكة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع عدد السياح الصينيين، مشيرًا إلى أن نسبة الزوار من الصين ارتفعت بـ52% مقارنة بالعام الماضي، مع تشغيل 29 رحلة أسبوعية عبر ست شركات.

وأوضح المهندس مازن جوهر أن هذه الوجهة الجديدة تأتي ضمن خطة مطارات جدة للتوسع نحو 150 وجهة دولية بحلول 2030، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ومن جهته، وصف ماجد خان، المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، انضمام “هاينان” بأنه خطوة نوعية تُعزز الربط العالمي وتُسهم في تنشيط السياحة، بدعم من وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، المشرف العام على البرنامج.