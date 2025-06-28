شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة ناجز.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار وكالة إلكترونية بشكل مباشر عبر «ناجز»، عن طريق البصمة، دون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل؛ وذلك بهدف تقليل الجهد والوقت وتسريع الحصول على الخدمة الإلكترونية بأي وقت، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية.

ويمكن للمستفيدين إصدار وكالة فردية، ووكالة متعددة الأطراف، وغيرهما من الخدمات والخصائص المتعلقة بالوكالات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة ضمن مبادرة منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تتيح لهم الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية من أماكنهم بكل يسر وسهولة، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

وتتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية للسجناء بكونها متاحة على مدار الساعة وغير مرتبطة بأوقات العمل الرسمي، كما أن الخدمة إلكترونية بالكامل ولا تحتاج إلى تدخل بشري، ويتم اعتماد الوكالة بشكل لحظي من قبل النزيل أو الموقوف عبر البصمة، ويتم إشعار الوكيل أو الوكلاء بالوكالة فور صدورها.