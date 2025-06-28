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هتان السيف تشارك في ترند “أنجر” بأسلوبها الخاص.. فيديو

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هتان السيف تشارك في ترند “أنجر” بأسلوبها الخاص.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شاركت الملاكمة هتان السيف جمهورها مقطع فيديو تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تواكب ترند “أنجر” الشهير، الذي اجتاح التطبيقات خلال الأيام الماضية.

وظهرت هتان بأسلوب مرح وعفوي، حيث تفاعلت مع موسيقى الترند من خلال “خربشة” بأظافرها، ورددت الكلمة الشهيرة “أنجر” بطريقة لافتة نالت إعجاب المتابعين.

يُذكر أن “ترند أنجر” حظي برواج واسع بين المستخدمين في الوطن العربي، خصوصاً مع الإيقاع المميز للحركة والعبارات الساخرة المرتبطة به.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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