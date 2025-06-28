شكرا لمتابعة خبر عن هتان السيف تشارك في ترند “أنجر” بأسلوبها الخاص.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت الملاكمة السعودية هتان السيف جمهورها مقطع فيديو تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تواكب ترند “أنجر” الشهير، الذي اجتاح التطبيقات خلال الأيام الماضية.

وظهرت هتان بأسلوب مرح وعفوي، حيث تفاعلت مع موسيقى الترند من خلال “خربشة” بأظافرها، ورددت الكلمة الشهيرة “أنجر” بطريقة لافتة نالت إعجاب المتابعين.

يُذكر أن “ترند أنجر” حظي برواج واسع بين المستخدمين في الوطن العربي، خصوصاً مع الإيقاع المميز للحركة والعبارات الساخرة المرتبطة به.