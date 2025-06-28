شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت 28 يونيو 2025، أن الكويت تصدرت قائمة المناطق الأعلى حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً للبيانات المسجلة تحت الظل.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مطار الكويت سجّل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بلغت 47.9 درجة مئوية، وجاءت مطار العين بالإمارات في المرتبة الثانية بـ47.4 درجة مئوية، فيما حلّت الأحساء في السعودية ثالثاً بدرجة حرارة بلغت 47.1 درجة مئوية.

وأشار الزعاق إلى أن هذه القياسات تؤكد تصاعد حدة الموجة الحارة التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً خلال ساعات الظهيرة.