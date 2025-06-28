شكرا لمتابعة خبر عن الدكتورة خلود تتحدث عن قرار مالي غيّر حياتها وزوجها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الدكتورة خلود، عن تفاصيل خاصة من بدايات شهرتها مع زوجها أمين، وتحديدًا عن كيفية تعاملهما المالي خلال تلك الفترة، وكيف أثمرت قراراتهما الصعبة عن نتيجة كبيرة لاحقًا.

وقالت خلود في ظهورها الأخير ببرنامج “احكي مالك”: “في بداية شهرتنا كان حسابنا البنكي واحد، كل الإعلانات اللي لي وله تدخل نفس الحساب، وكنت شفت فيه مبلغ وطلبت من أمين شنطة غالية، لكنه رفض، وفعلاً بكيت وهسترت وقتها”.

وأضافت: “بعدها قال لي: راح أشتري لك الشنطة، لكن بعدها ننسى الكماليات، نجمع فلوسنا ونشتري بيت.. والحمد لله، فعلاً قدرنا نجمع ونشتري بيت”.

وختمت حديثها: “اليوم أقول لأمين: شكراً لأنك وقتها منعتني من شراء شيء غالي، ووجهتني نحو الأهم.. شعور الأمان بامتلاك بيت أهم من أي كماليات”.