السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما، تمتد إلى منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كذلك على مناطق القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة, تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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