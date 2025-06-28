شكرا لقرائتكم خبر روتانا ساينز الممثل الحصري لتحالف الشركات الحديثة وروتانا الإعلانية والفوز بعقود الاعلانات الخارجية بالعاصمة المقدسة - الحزمة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة روتانا ساينز الممثل الحصري لتحالف الشركة الحديثة للدعاية والإعلان وشركة روتانا للخدمات الإعلانية، عن فوز التحالف وإطلاق أكبر مشروع للإعلانات الخارجية في مكة المكرمة. والتعاقد مع شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة. المشروع يُعد نقلة نوعية في القطاع، ويهدف لتحسين البنية التحتية البصرية لمدينة مكة المكرمة. ويمتد عقد الامتياز لمدة عشر سنوات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال سعودي.

يغطي المشروع أكثر من 600 موقع إعلاني رقمي وثابت ومتحرك موزعة في أنحاء مكة المكرمة.

يهدف المشروع إلى تحويل مكة إلى عاصمة إسلامية رقمية. وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التصميم والإعلان. كما يراعي المشروع الهوية الدينية والمعمارية للمدينة. ويسهم في تعزيز تجربة الزائر والمقيم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

صرح السيد حسن جميل زيني، نائب الرئيس التنفيذي لروتانا ساينز: "مكة المكرمة ليست مجرد مدينة، بل هي رمز ديني وثقافي وإنساني للعالم أجمع. وهنا يأتي دورنا في أن تكون التجربة البصرية للمعتمر والحاج، وحتى المقيم، على مستوى يليق بمكانة هذه المدينة. نحن لا نتحدث فقط عن لوحات إعلانية، بل عن رؤية متكاملة تمزج بين الجمال البصري والهوية المعمارية لمكة، باستخدام أحدث الابتكارات في تقنيات الإعلانات الخارجية. والتي بدورها تعكس روح مكة، بأن تساهم كل لوحة وكل شاشة في تحسين التجربة البصرية وتعزز الهوية البصرية لهذا المكان المقدس، دون أي تشويش أو تعارض مع أصالته".

وأضاف "هذا المشروع ليس مجرد استثمار عادي، بل اسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعات غير نفطية، حيث نعمل مع شركائنا في البلد الامين وامانة العاصمة المقدسة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واستغلال الموارد المتاحة بذكاء وكفاءة، لضمان تجربة حضرية متطورة ومستدامة تخدم سكان مكة وزوارها على حد سواء".

وأوضح زيني أن أحد استراتيجيات الشركة هو مواكبة مسيرة الحجاج والمعتمرين في مختلف مراحل رحلتهم داخل المملكة بداية من وصولهم في مطار الحجاج بجدة واستخدامهم لقطار الحرمين وصولا الى مكة والمدينة حيث تمتلك الشركة شبكة اعلانية ضخمة في مختلف هذه المدن والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية والاعلانية لمختلف الشرائح المستهدفة من حجاج ومعتمرين وزوار.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية روتانا ساينز للتوسع في المدن الكبرى داخل المملكة والمنطقة. ويدعم جهود شركة البلد الأمين في تنمية العاصمة المقدسة وتحقيق الاستدامة المالية. كما يعكس مكانة روتانا ساينز كشركة رائدة في الإعلانات الرقمية الخارجية في المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط.

