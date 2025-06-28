السعودية | أجواء عقبة المحمدية السياحية تجذب جماهير بطولة صعود الهضبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جذبت الأجواء السياحية في عقبة المحمدية بشفا محافظة الطائف، جماهير ومحبي منافسات رياضة المحركات “صعود الهضبة” التي تشهد في كل جولة العديد من المنافسات القوية بين المشاركين المحليين والدوليين، في ظل التحديات التي تفرضها طبيعة العقبة ضد الزمن بين مسارات تتضمن منعطفات ضيقة وحادة، ومقاطع سريعة، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة STC، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وتحظى محافظة الطائف يوم غد السبت 28 يونيو 2025م بانطلاق منافسات الجولة الأولى، التي سيشارك فيها 65 متسابقًا من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة، تم توزيعهم على 11 فئة.

وتتألف بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة من ثلاث جولات ستقام جميعها في عقبة المحمدية في الطائف، حيث ستنطلق الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 18 – 19 يوليو المقبل، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة من 7 – 9 أغسطس 2025م.

وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتعزيز ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية للانخراط في هذا المجال.

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