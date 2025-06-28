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السعودية | العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ ( 15.364) مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي

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السعودية | العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ ( 15.364) مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ (15.364) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الباطنية (2.327) مريضًا، وعيادة الطوارئ (3.956) حالة، وعيادة الأطفال (1.096) طفلًا، وعيادة الوبائيات (1.309) مرضى، واستفاد من عيادة الفريق المتنقل (801) فرد، والصحة الإنجابية (1.318) فردًا، وراجع قسم التوليد (60) حالة، وعيادة التغذية العلاجية (203) مستفيدين، وقسم التحصين (132) فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد (658) مصابًا، وقسم الإحالة الطبية (53) حالة، وقسم التوعية والتثقيف (3.451) فردًا.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر (5.787) فردًا، وصُرفت الأدوية لـ ( 10.515 ) مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية (8.085) حالة، ونُقل الدم لـ (44) مستفيدًا، وأُجري تخطيط القلب لـ (20) مريضًا، ليصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة إلى (39.815) خدمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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