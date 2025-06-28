السعودية | نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي محمد البسام في وفاة نجله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، التعازي والمواساة إلى محمد بن عبدالرحمن البسام في وفاة نجله عبدالعزيز، وذلك في منزل الأسرة في محافظة الخبر.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم والد الفقيد شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته الصادقة، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من مصابهم.

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