اخبار السعوديه

المسند: توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء هو الأقصى خلال العام

0 نشر
0 تبليغ

المسند: توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء هو الأقصى خلال العام

شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء هو الأقصى خلال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، بأن توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء يبلغ أقصاه خلال هذه الفترة من العام في المملكة.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يستمر هذا التوقيت، بإذن الله تعالى، حتى الأيام العشرة الأولى من يوليو”.

وأوضح المسند أن طول فترة صلاة العصر اليوم يتراوح بين 3:10 ساعات تقريبًا في أقصى جنوب المملكة، و3:28 ساعات تقريبًا في وسط وشمال يعني يمديك تصلي في القصيم العصر وفي المدينة تصلي المغرب.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا