شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة تعلن عن صدور قرار بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات و ⁧‫الإعفاء من الغرامات‬⁩ المالية للمكلفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك‬⁩ عن صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات و ⁧‫الإعفاء من الغرامات‬⁩ المالية للمكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية والتأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرةوأن يتم تقديم جميع الاقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل ، مع الافصاح عن كافة الضرائب الغير مفصح عنها بشكل صحيح وسداد كامل أصل دين الضريبة.