السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الطقس مايزال حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على مناطق نجران، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الواصل إلى جازان، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على منطقتي جازان، وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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