"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط تهريب أكثر من 732 ألف حبة إمفيتامين بميناء جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يونيو 2025, 10:45 صباحاً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب 732,015 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأستاذ حمود الحربي، أنه وردت إرسالية إلى الميناء عبارة عن "خزانات ملابس"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الإرسالية. وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم أربعة أشخاص. وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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