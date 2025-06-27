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الجوازات تبدأ بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها للمغادرة النهائية

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الجوازات تبدأ بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها للمغادرة النهائية

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال (30) يومًا، اعتبارًا من 1447/1/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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