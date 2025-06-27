شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تبدأ بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها للمغادرة النهائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال (30) يومًا، اعتبارًا من 1447/1/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.