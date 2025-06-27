شكرا لمتابعة خبر عن والد عقيل الدهمشي ينفي وفاته أثناء الصلاة ويكشف تفاصيل الحادث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى أحمد الدهمشي، والد الطالب عقيل الدهمشي، ما تم تداوله حول وفاة ابنه أثناء إمامته للمصلين، موضحًا أن الوفاة وقعت نتيجة حادث دهس في محافظة عنيزة خلال مشاركته في فعالية رياضية.

وقال الدهمشي خلال مداخلته مع برنامج “الراصد”: “ابني عقيل لم يتوف أثناء الصلاة، بل تعرض لحادث دهس خلال مشاركته في فعالية رياضية بعنيزة، وكان يمثل منطقة الحدود الشمالية في رياضة الكاراتيه”.

وأضاف: “عقيل لم يكن إمامًا كما قيل، وكان يبلغ من العمر 15 عامًا، وواحدًا من الطلاب المتميزين في جمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم، وقد حفظ ما يقارب 15 جزءًا من القرآن ودرس في مدارس التحفيظ، وحصل على المركز الثاني في الكاراتيه على مستوى المملكة، وكان محبوبًا من الجميع”.

واختتم قائلًا: “نشكر سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعزيته، ونسأل الله أن يتغمد عقيل بواسع رحمته”.