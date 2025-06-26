شكرا لمتابعة خبر عن تكامل الصحية وأضواء الخير تحتفيان بالجهات المشاركة في إنجاح موسم حج 1446هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظّمت جمعية تكامل الصحية وجمعية أضواء الخير الاجتماعية حفلًا لتكريم الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية المشاركة في مبادرات موسم حج 1446هـ، وذلك في مدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي الجهات الشريكة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ برامج ومبادرات ميدانية متكاملة، شملت استقبال الحجاج، تقديم الإسعافات الأولية، التثقيف الصحي، الدعم النفسي، تنظيم الحشود، وتوزيع الوجبات، استفاد منها أكثر من 10,000 حاج، وقدّمت خلالها ما يزيد عن 1.5 مليون خدمة، بمشاركة 300 متطوع ومتطوعة، وأكثر من 50 جهة حكومية وغير ربحية.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أضواء الخير، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الشراكة والتعاون التي أسهمت في صناعة تجربة إنسانية استثنائية للحجاج، مشيرةً إلى أن “خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم، والعمل المشترك هو ما يمنح هذه المبادرات قوتها واستدامتها.”

من جانبه، أوضح الدكتور علي محمد الشمراني، رئيس مجلس إدارة جمعية تكامل الصحية، أن النجاحات التي تحققت خلال موسم الحج تعكس مستوى التكامل بين الجهات المشاركة، مؤكدًا أن الجمعية ستواصل التوسع في مبادراتها الصحية والمجتمعية بالشراكة مع مختلف القطاعات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة.

واختُتم الحفل بتوزيع الدروع التقديرية على الجهات المشاركة، وتوثيق شهادات شكر للمتطوعين الذين كان لهم دور محوري في تنفيذ المبادرات على أرض الواقع.