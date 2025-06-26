شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مدير المقصورة في الخطوط السعودية خلال رحلة جوية من جدة إلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، مساء اليوم، عن وفاة مدير المقصورة محسن بن سعيد الزهراني، أثناء تأدية مهامه على متن الرحلة رقم SV119 المتجهة من جدة إلى لندن، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت السعودية في بيان لها، أن الفقيد فارق الحياة قبل وصول الطائرة إلى مطار القاهرة، رغم محاولات الإسعاف التي بذلها طاقم الرحلة وبعض المتخصصين الطبيين المتواجدين على متنها.

وجاء في البيان: “لقد كان الفقيد نموذجا يحتذى به في التفاني والانضباط ومحل تقدير كبير من زملائه لما تحلی به من أخلاق رفيعة ومهنية عالية، وكان من الكفاءات التي نفاخر بها في الخطوط السعودية، ونعمل في الوقت الراهن بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية على استكمال الإجراءات اللازمة” .

كما عبرت الخطوط السعودية عن تقديرها لطاقم الرحلة الذي أظهر قدراً عالياً من الشجاعة والاحترافية في التعامل مع هذا الموقف الطارئ، ووجهت الشكر لضيوف الرحلة على تفهمهم وتعاونهم مع الطاقم في هذا الظرف المؤلم.

واختتم البيان: “نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة زميلنا الراحل، وإلى جميع زملائه وأصدقائه، مؤكدين التزامنا التام بتقديم الدعم الكامل لعائلته ولجميع من تأثر بهذا المصاب الجلل”.