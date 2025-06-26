السعودية | المواصفات السعودية تفتتح 44 موقعًا للفحص الفني الدوري للمركبات في مختلف مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن مواصلة التوسع في منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات ليصل إجمالي عدد المواقع المشغّلة حتى اليوم إلى 44 موقعًا ثابتًا، في الوقت الذي كان يصل فيه عدد المراكز قبل انتقال التنظيم إلى مركز سلامة المركبات إلى 29 موقعًا فقط، إضافة إلى تشغيل 14 معدة فحص متنقلة من أصل 16 معدة معتمدة.

ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على خدمات الفحص الفني بكل يسر وكفاءة، حيث أثمر تكامل الجهود مع مختلف الجهات المعنية

في زيادة عدد المركبات التي فُحصت من (2,900,000) مركبة في عام 2019م إلى (5,800,000) مركبة في عام 2024م.

وشملت المواقع الجديدة التي افتُتحت مؤخرًا كلًا من الرياض، حائل، الزلفي، المذنب، البكيرية، المدينة المنورة، القنفذة، سراة عبيدة، وضباء، وذلك ضمن خطة انتشار مدروسة تهدف إلى تغطية جميع الخليج 365 بشكل متوازن، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز كفاءة منظومة النقل البري، حيث تستهدف الهيئة التوسع في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات لتصل إلى 112 موقعًا مستهدفًا، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي أطلقتها لتعزيز كفاءة الفحص الفني، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع جودة الأداء الفني، وتوسيع نطاق الخدمات،

بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد، وتقليل الأعطال الفنية المؤثرة في سلامة المركبات.

وشددت الهيئة على أهمية الفحص الفني الدوري للمركبات حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق، محذّرة من مواقع الحجز المزيّفة، وداعية إلى التأكد من موثوقية الموقع عند حجز المواعيد، وذلك عبر الرابط

الرسمي: https://pti.saso.gov.sa/apt.

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