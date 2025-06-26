شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة الدراسات العليا في جامعة الحدود الشمالية، نتائج القبول في برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، وذلك ضمن جهود الجامعة في التوسع في برامج الدراسات العليا وتوفير فرص تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز من البحث العلمي.

ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الاستعلام عن نتائج القبول من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك عبر الرابط: هنا