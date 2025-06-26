شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.