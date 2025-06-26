شكرا لمتابعة خبر عن ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت ريانة البرناوي، المشرفة على مسابقة “الفضاء مداك”، أن اختيار التجارب خضع لمراحل تقييم متعددة، وشارك فيها 80 ألف طالب وطالبة من مختلف الدول العربية، واختيروا وفق معايير دقيقة.

وقالت البرناوي في حديثها لقناة الإخبارية: “يتضمن هذا التقييم معايير علمية دقيقة، بالإضافة إلى الأثر العلمي والتجريبي والمهارات اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة”.

وكانت وكالة الفضاء السعودية قد أطلقت مسابقة “مداك” بعنوان “الفضاء مداك”؛ بهدف إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة على مستوى العالم العربي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومركز “عِلمي” لاكتشاف العلوم والابتكار -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة “مسك”-.

واستهدفت المسابقة الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وتضمنت ثلاثة مسارات: الفنون، والنبات، والهندسة.