شكرا لمتابعة خبر عن سائح إيرلندي يثير التفاعل بتجربته في المملكة: أصبحت سعوديًا رسميًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض سائح إيرلندي تجربته في المملكة من خلال مقطع فيديو طريف، عبر فيه عن اندماجه سريعًا مع العادات السعودية.

وظهر السائح في مقطع فيديو وهو يتسلم طلبًا من أحد المطاعم، ممازحًا: “أولًا، أصبح اسمي فيصل، وثانيًا، أنا أشرب القهوة وأطلب العشاء عند الساعة الثانية فجرًا”، في في إشارة إلى تأقلمه مع العادات اليومية في المملكة.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل النشطاء والمدونين، إذ عبر كثيرون عن سعادتهم بانطباعه الإيجابي عن الحياة في السعودية.