السعودية | جمعية هدية والشؤون الدينية بالحرمين يسعيان لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت جمعية هدية الحاج والمعتمر اتفاقية شراكة إستراتيجية مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن حفل الرئاسة بنجاح موسم حج 1446هـ، وتهدف الشراكة إلى تعزيز التكامل في تقديم البرامج والخدمات النوعية لضيوف الرحمن، بحضور معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي.

وترتكز الاتفاقية على تنفيذ مبادرات مشتركة تثري تجربة الحجاج والمعتمرين دينيًا وثقافيًا، وتشمل مجالات التعاون, تقديم البرامج العلمية والإرشادية، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتوفير خدمات الضيافة، والترجمة، والتطوير المهني للكوادر، إضافة إلى الدعم التقني والاستشاري، وتوثيق المبادرات وقياس أثرها إعلاميًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر المهندس تركي الحتيرشي، أن التكامل مع رئاسة الشؤون الدينية يسهم في تقديم خدمات نوعية تعزز من راحة الضيوف وتثري رحلتهم الروحية والمعرفية.

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