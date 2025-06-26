السعودية | مجلس الشورى يدعو “الخطوط السعودية” لمراجعة الأسعار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دعا مجلس الشورى، خلال جلسته الأخيرة، شركة الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مراجعة سياسات تسعير تذاكر الرحلات الداخلية، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين، بما يضمن توفير خيارات سفر ميسّرة وعادلة.

وأكد المجلس أن التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتحقيق المصلحة العامة يجب أن يكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة الوطنية، داعيًا إلى الشفافية في آليات التسعير وتحقيق مستويات رضا أعلى لدى المسافرين.

وفي سياق آخر، حصد مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، المستوى البرونزي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تقديرًا لجهوده في تطبيق معايير الجودة والتميّز المؤسسي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الصحي العسكري، حيث يُظهر التزام المستشفى بالتحسين المستمر في الخدمات الصحية، وحرصه على تطبيق أعلى معايير الأداء والكفاءة والابتكار في الرعاية الطبية.

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