شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية بالوزن في الأسواق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت وزارة البيئة والمياه والمرأة، اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 1 محرم 1447هـ، تطبيق ضوابط وآليات جديدة لبيع المواشي الحية بالوزن، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وتعزيز الشفافية في أسواق المواشي.

وأكد هاني العتيبي، مدير سوق العزيزية للمواشي في الرياض، أن آلية البيع الجديدة تعتمد على التراضي بين الطرفين في تحديد السعر النهائي، مشيرًا إلى أن الوزن سيكون العامل الأساسي في تقدير قيمة الماشية.

فيما أشار بائع أغنام أن سعر النعيمي البلدي قد يصل إلى 2450 ريال،مؤكدًا أنه ليس جميع المشترين لديهم القدرة على التفريق بين أنواع الأغنام.

وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام الحظائر والأسواق بتوفير موازين إلكترونية معتمدة، سواء داخل الحظائر أو في ساحات البيع، مع تسجيل بيانات دقيقة تشمل (النوع، الوزن، التاريخ)، كما يُشترط صيانة هذه الموازين وتنظيفها باستمرار، لضمان دقة العمليات.