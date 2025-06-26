السعودية | “رئاسة الشؤون الدينية” تقيم الحفل الختامي لموسم الحج وتعلن تقديم خدماتها لأكثر من أربعة ملايين مستفيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقامت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، الحفل الختامي للخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور معالي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعدد من القيادات الأمنية وشركاء النجاح.

وأكّد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, في كلمته خلال الحفل، أنّ المملكة قدمت نموذجًا عالميًا مشرفًا لإدارة موسم الحج بامتياز، منوهًا بجهود ومتابعة القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الإشراف المباشر على أعمال الحج، وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من ضيوف الرحمن.

وأفاد بأن عدد المستفيدين من مبادرات وبرامج الرئاسة في موسم حج 1446هـ، تجاوز أربعة ملايين مستفيد، مبينًا أنه أقيم أكثر من ثلاثة آلاف حلقة قرآنية في الحرمين الشريفين خلال الموسم نفسه، كما وزعت الرئاسة ما يقارب مليون نسخة من المصحف الشريف والكتب الدينيةالمترجمة، إضافة إلى توزيع نحو مئة وسبعين ألف هدية متنوعة شملت سجادات صلاة ومظلات يدوية.

وأشار إلى أن الرئاسة دشنت في موسم الحج مسارًا إثرائيًا مخصصًا لترجمة خطبة عرفة الوسطية إلى 35 لغة عالمية؛ بهدف إيصالها إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم, ونفذت أكثر من (120) مبادرة إثرائية نوعية، وفعلت (10) مسارات شرعية وتوجيهية وتوعوية.

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