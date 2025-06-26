المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب أكثر 200 ألف قرص إمفيتامين بالتنسيق مع "الداخلية السورية"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية العربية السورية، أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب أكثر من (200,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر. ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية العربية السورية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

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