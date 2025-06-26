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السعودية | المديرية العامة للسجون تحتفل بحصول مراكزها التدريبية على الاعتماد الأكاديمي العسكري

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السعودية | المديرية العامة للسجون تحتفل بحصول مراكزها التدريبية على الاعتماد الأكاديمي العسكري

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفلت المديرية العامة للسجون بحصول مراكزها التدريبية على الاعتماد الأكاديمي العسكري، إثر استيفائها للمتطلبات والمعايير المؤسسية والفنية بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بحضور المدير العام للسجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، بمقر المديرية الرئيس في مدينة الرياض.

ويأتي حصول المديرية العامة للسجون على الاعتماد؛ تعزيزًا لمنظومة التعليم والتدريب في مرافقها، وتأكيدًا لالتزامها بمعايير الجودة، وتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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