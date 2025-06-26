شواطئ مدينة جدة تتأهب لاستقبال عشاق السياحة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتأهب محافظة جدة بشواطئها البحرية وأنشطتها المتنوعة لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف لهذا العام، من خلال تجهيز مرافقها السياحية والترفيهية، بما يلبي تطلعات السكان والقادمين إليها، ويعزز مكانتها وجهة رئيسة على خارطة السياحة في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع السياحي وتعزيز المحتوى المحلي.

وتتميز جدة بحركة سياحية نشطة مدعومة بتنوع الفعاليات والمواقع الجاذبة، إلى جانب المشاريع التنموية والترفيهية التي تسهم في رفع جاذبية المدينة للزوار من داخل المملكة وخارجها، إذ تستند هذه الجاذبية إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله جدة على ساحل البحر الأحمر، وما تضمه من مرافق تشمل شواطئ خلابة، ومراكز ترفيهية عائلية، إذ تعد واجهة جدة البحرية، وكورنيش جدة، وشاطئ السيف، ومنتجعات أبحر، من أبرز الوجهات الصيفية التي تستقطب العائلات والزوار، لما توفره من مرافق متكاملة، وممرات مشاة، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، ومطاعم ومقاهٍ مطلة على البحر، إضافة إلى الشواطئ الخاصة التي تقدم تجربة سياحية متميزة.

ويشهد القطاع السياحي في جدة توسعا في الأنشطة الترفيهية خلال الإجازة الصيفية، عبر توفير تجارب متنوعة تشمل الرماية، والسباحة، وركوب الخيل، إذ تحتضن المدينة منشآت متخصصة تقدم خدماتها وفق معايير عالية تلائم مختلف الفئات العمرية.

ففي مجال الرماية، يتوفر عدد من الأندية والأكاديميات التي تتيح تجارب الرماية بالسهام التقليدية والأسلحة المختلفة، ومن ذلك فئات مخصصة للأطفال، ومضامير نسائية تراعي الخصوصية، تحت إشراف مدربين معتمدين.

أما على مستوى السباحة فقد هيأت أمانة محافظة جدة شواطئ مفتوحة مزودة بمظلات وكراسٍ ومنقذين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وذلك في إطار جهود وكالة الرقابة البحرية بالأمانة لتوفير بيئة آمنة وملائمة للزوار.

ويبرز ضمن الشواطئ المخصصة للسباحة شاطئ «كوكيان» في أبحر الجنوبية، الذي طور بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 24 ألف م2، ويضم شاطئا بطول 400 م، ومرافق متكاملة تشمل جلسات داخلية وخارجية، وكراسي للتشميس، ومجموعة من المطاعم والصالات المكيفة، إضافة إلى أكشاك للمشروبات والمثلجات.

ويعد شاطئ «المستقبل» في أبحر الشمالية من أوائل الشواطئ الرملية العامة النَموذجية، ويمتد على مساحة 17.64 ألف م2، ويشمل أبراج مراقبة بحرية، وإنارة بالطاقة الشمسية، ولوحات توعوية بإرشادات السباحة.

وتعد «واجهة روشن البحرية» من أبرز الوجهات الحديثة في جدة، إذ تمتد على مساحة 730 ألف م2، وتستقطب سنويا أكثر من 55 مليون زائر، وتضم مرافق متنوعة تشمل سقالة صيد بطول 125 م، وشواطئ للسباحة مجهزة بشبكات حماية وأبراج مراقبة، إلى جانب مرافق الألعاب الشاطئية ومبانٍ مخصصة للاستحمام، وممشى يحمل أطول رسمة فنية في العالم المسجلة في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

أما «واجهة أبحر البحرية»، فتقع في أبحر الجنوبية على مساحة 205 آلاف م2، وتشتمل على ساحات متعددة الاستخدامات، ومسطحات خضراء، وألعاب أطفال، ونافورة مجسم السمكة، وسقالة بحرية، ومسار للدراجات، إلى جانب شواطئ للسباحة ومناطق استثمارية تلبي احتياجات الزوار.

ويأتي شاطئ «السيف» في جنوب جدة أحد أبرز الشواطئ العامة، إذ يمتد على مساحة 252 ألف م2، ويضم مناطق لألعاب الأطفال، ومظلات عائلية وشاطئية، وممرات للمشاة، وأكشاكا، ومساحات خضراء، ومرافق للجلوس والاسترخاء، إلى جانب شاطئ «شعارة» في الكورنيش الجنوبي الذي يحظى بإقبال متزايد من الزوار، وهو مزود بأبراج مراقبة وفريق إنقاذ، وتتاح فيه السباحة من الصباح حتى غروب الشمس، إضافة إلى شاطئ «اللؤلؤ» في أبحر الشمالية الذي خضع للتطوير مؤخرا وشمل توفير مواقف سيارات، وكراسي إنقاذ، وقوارب متخصصة، وطاقم من المنقذين والمنقذات من شروق الشمس حتى الغروب.

من ناحية أخرى، تبرز في جدة مرابط الخيل التي تتيح ممارسة رياضة ركوب الخيل سواء بالساعة أو عبر حصص تدريبية، وتنتشر هذه المرابط في مناطق مثل عسفان، وبريمان، وأم حبلين، والحمدانية، والفردوس، وتتوفر فيها برامج مخصصة للنساء بإشراف مدربات محترفات، إضافة إلى برامج تدريبية موجهة للأطفال.