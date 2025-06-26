شكرا لقرائتكم خبر شاطئ «باي فرونت» في كورنيش الخبر يحصل على جائزة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل شاطئ «باي فرونت»، الواقع في كورنيش الخبر، على جائزة عالمية بوصفه أول شاطئ سعودي يطبق معايير «العلم الأزرق» المعتمدة عالميا في البيئة والسلامة وجودة الخدمات، ليسجل بذلك إنجازا جديدا على مستوى المملكة.

ويعد الشاطئ الواقع في أحد المشاريع الاستثمارية من أبرز المبادرات الاستثمارية لأمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتطوير الواجهات البحرية، ويمنح الزوار تجربة ترفيهية وسياحية متنوعة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشروع يعكس دعم القيادة واهتمام وزارة البلديات والإسكان، ويسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، ضمن استراتيجية الأمانة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.