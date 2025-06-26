شكرا لقرائتكم خبر أسواق الطيور في جازان.. تجربة سياحية غنية لعشاق الحيوانات الأليفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد أسواق الطيور في منطقة جازان إحدى أبرز الوجهات السياحية التي تجذب المهتمين بتربية الطيور والحيوانات الأليفة من أبناء المنطقة وزوارها، إذ تتجلى فيها روح الحيوية والتنوع الطبيعي؛ مما يتيح للزوار تجربة سياحية تسويقية فريدة تجمع بين بيع وشراء مختلف أنواع الطيور والحيوانات الأليفة.

وتحظى هذه الأسواق باهتمام عشاق الطيور، وتعرض فيها مجموعات متنوعة من الحمام والطيور الملونة الجذابة، إلى جانب الأرانب والدجاج والوبر والحجل والبط؛ مما يسهم في خلق أجواء حيوية من التفاعل الاجتماعي بين البائعين والمشترين.

وتتيح هذه التجربة السياحية التسويقية للزوار التجول في الأسواق والتفاعل مع البائعين، واكتساب المعرفة حول كيفية رعاية هذه الكائنات؛ مما يثري تجربتهم بأسلوب تعليمي ممتع ومفيد.

وتحتوي أسواق الطيور والحيوانات الأليفة التي تقام بالأسواق الشعبية بمحافظات المنطقة، مجموعة متنوعة من مستلزمات تربية الطيور، مثل الأعلاف والأدوية والأقفاص، التي تساعد المربين في توفير بيئة مناسبة لطيورهم؛ مما يعزز من صحة هذه الكائنات.

وتشهد هذه الأسواق تباينا ملحوظا في أسعار الطيور والحيوانات الأليفة، إذ تختلف أسعار طيور الزينة عن طيور الكروان، فيما تتفاوت أسعار الحمام البلدي عن الحمام «الجاوا» والحمام الرقاص.

وفيما يتعلق بالدجاج، تتفاوت أسعار الدجاج البلدي عن الدجاج الباكستاني بشكل ملحوظ، أما بالنسبة للبط، فتسجل أسعاره قيمة أقل من أسعار الأرانب.

وأكد عدد من بائعي الطيور لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الأسواق تشهد إقبالا كبيرا من الزوار، خاصة في الإجازات والعطلات الأسبوعية، مشيرين إلى أن تنوع المعروضات وأسعارها المناسبة تسهم في جذب المزيد من المشترين.

ويسهم الإقبال على هذه الأسواق في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة، إذ توفر فرص عمل للعديد من السكان، وتعزز النشاط التجاري، إضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأسواق الوعي البيئي بين الزوار، إذ يمكنهم التعرف على أهمية الطيور في النظام البيئي المحلي ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي.