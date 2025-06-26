«مؤسسة الري» تستعرض أحدث تقنيات البستنة بالقطيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المؤسسة العامة للري، في لقاء أمس الأول بمحافظة القطيف، أحدث تقنيات البستنة التي تدعم الممارسات الزراعية المستدامة، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها الرقمية، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المؤسسة العامة للري، في لقاء أمس الأول بمحافظة القطيف، أحدث تقنيات البستنة التي تدعم الممارسات الزراعية المستدامة، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها الرقمية، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي. وتناول اللقاء المعنون بـ»نحو زراعة مستدامة» محاور توعوية وتثقيفية شملت التعريف بمنصة «ري»، وخدمات المؤسسة، والتوعية بالاستخدام الآمن للمياه المجددة في الأنشطة الزراعية، وأهمية ترشيد المياه داخل المزارع، إضافة إلى تعريف المشاركين بخدمات المؤسسة ومبادراتها في تطوير منظومة إعادة الاستخدام، إلى جانب إبراز الجهود في تقديم الدعم الفني الذي يسهم في رفع الكفاءة الحقلية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي ويحقق آثارا إيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي.

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