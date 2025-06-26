شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى في تحلية المياه.. إعادة هندسة الإجراءات تقود لقفزات تشغيلية تفوق المستهدفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، احتفت الهيئة السعودية للمياه بما حققته من قفزات تشغيلية استثنائية وغير مسبوقة في عدد من مشاريعها النوعية، وبقدراتها الهندسية المتقدمة التي مكنت قطاع المياه في المملكة من تحقيق ريادة نوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستعرضت في الحفل، الذي شهد تكريم عدد من كوادرها الوطنية المميزة، إنجازاتها القياسية وقفزاتها التشغيلية في عدد من مشاريعها، في ضوء تميز قدراتها الهندسية، بفضل ما تبنته من نهج علمي وهندسي في ابتكار حلول تقنية متقدمة، وتطوير نماذج تشغيلية تحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

وتبنت الهيئة استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير قدراتها الهندسية، وتعزيز أطرها البحثية والمعرفية، وبناء الكفاءات الوطنية، وكذلك تطوير المقاول السعودي ليكون شريكا فاعلا في تنفيذ المشروعات، ودعم قدراته التخطيطية والتنفيذية والفنية.

وسخرت إمكاناتها البحثية والمعرفية في تطوير حلول هندسية متقدمة لعمليات التحلية، وإعادة هندسة الإجراءات للمرة الأولى، مع تبني أحدث التصاميم الهندسية التفصيلية، وتطبيقات الهندسة القيمية وتقنيات صديقة للبيئة أسهمت في خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الطاقة، والوصول إلى أرقام قياسية غير مسبوقة عززت ريادة المملكة عالميا.

أسهم ذلك في تحقيق إنجازات نوعية فاقت المستهدفات في عدد من المشاريع الرأسمالية النوعية، منها مشروع منظومة إنتاج الشقيق 4، حيث تمكن الفريق الهندسي من رفع الإنتاج إلى أكثر من 13% عن القدرة الإنتاجية التعاقدية، وفي مشروع منظومة إنتاج الشعيبة 5 تمكن الفريق الهندسي من رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 11% عن القدرة الإنتاجية التعاقدية وكذلك تحقيق رقم قياسي في استهلاك الطاقة بلغ 1.7 ك./ساعة لكل م3، وفي مشروع منظومة إنتاج الخبر 2 رفعت السعة التصميمية بنسبة 11% عن القدرة الإنتاجية التعاقدية.