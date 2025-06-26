شكرا لقرائتكم خبر «مجتمع وصل» ينظم لقاء حواريا حول التجارب الاتصالية لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم «مجتمع وصل» مساء أمس الأول، لقاء حواريا بعنوان: ما بعد الحج.. حكايات وقصص تروى، وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من المختصين في الإعلام والاتصال المؤسسي.

وسلط اللقاء الضوء على التجارب الوطنية المهنية والإنسانية خلال موسم الحج، واستعرض أبرز الممارسات الاتصالية وقصص النجاح التي أسهمت في نقل تجربة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات بين الممارسين في القطاعين الحكومي والخاص.

واستضاف اللقاء الأستاذ همام بن ناصر بن جريد، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية والتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في جلسة حوارية أدارها الإعلامي محمد عثمان الصحافي التلفزيوني في قناة الإخبارية، والذي ناقش خلالها جهود وأدوار الجهات في جانب الاتصال المؤسسي خلال موسم الحج، وما صاحبه من تحديات ودروس مستفادة وفرص في الميدان.

ويعد اللقاء هو ثاني لقاءات المجتمع منذ تدشينه في أبريل الماضي؛ ضمن سلسلة لقاءات مهنية متخصصة تهدف إلى إثراء المحتوى الاتصالي بمشاركة نخبة من المختصين، وخلق منصات مهنية للحوار وتبادل الخبرات.

يذكر أن مجتمع وصل هو مجتمع مهني غير ربحي يعنى بدعم وتمكين المختصين في الاتصال المؤسسي والإعلام داخل المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من الممارسين في القطاعين الحكومي والخاص، ويعد أحد الأندية المعتمدة في منصة «هاوي» التابعة لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويسعى المجتمع من خلال برامجه ومبادراته إلى بناء القدرات، وتعزيز الشراكات المهنية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتبادل المعرفة بين الممارسين في مختلف مجالات الإعلام والاتصال.