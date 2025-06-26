شكرا لقرائتكم خبر ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهودها الرامية إلى تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، بما يعزز من تجربتهم الروحانية، ويمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة في المسجد النبوي الشريف.

وتبرز ضمن هذه الجهود «مراكز ضيافة الأطفال»، التي تعد إحدى الخدمات المتميزة المخصصة للعناية بأبناء الحجاج وزوار المسجد النبوي، حيث توفر بيئة تعليمية آمنة ومثرية، تعنى بتنشئة الأطفال على القيم الإسلامية والهدي النبوي، عبر برامج متخصصة يشرف عليها كوادر تربوية مؤهلة.

وتقدم هذه المراكز باقة من الأنشطة التعليمية والثقافية والتوعوية والترفيهية، تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز تجربتهم، في الوقت الذي يؤدي فيه ذووهم مناسكهم بطمأنينة، مطمئنين إلى وجود أبنائهم في رعاية موثوقة ومحيط تربوي آمن.

ووزعت المراكز بعناية في محيط المسجد النبوي، حيث يعمل مركز الجهة الشمالية يوميا من الخامسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، بين مخرج الساحات (340 - 339)، ليكون في متناول الزوار ويلبي احتياجاتهم بشكل فعال.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة من المبادرات النوعية التي تنفذها الهيئة، لتوفير بيئة روحانية آمنة ومتكاملة داخل المسجد النبوي، وتجسد اهتمام المملكة المتواصل برعاية ضيوف الرحمن وأبنائهم.