شكرا لقرائتكم خبر الشؤون الإسلامية تكثف أعمالها التوعوية والإرشادية في مسجد الجعرانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أعمالها الدعوية والإرشادية في مسجد الحل بالجعرانة شرق مكة المكرمة، مع استمرار توافد المعتمرين خلال ما تبقى من موسم العمرة، واستعدادا للموسم المقبل لعام 1447هـ.

وتتضمن هذه الجهود تقديم الإرشاد الشرعي عبر كبائن التوعية الإسلامية التي يشرف عليها دعاة ومترجمون بعدة لغات، وتوزيع المطبوعات الدينية، وبث الرسائل التوعوية والتوجيهية عبر الشاشات الالكترونية، إلى جانب تشغيل المكتبة الالكترونية التي تضم مواد علمية وإرشادية موثوقة.

ويأتي هذا العمل امتدادا لاهتمام القيادة الرشيدة، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.