شكرا لقرائتكم خبر «الغطاء النباتي» و«أرامكو» يتعاونان لنثر 50 مليون بذرة في صحراء الربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وشركة أرامكو السعودية، عمل المركز على الاستفادة من عمليات المسح والحفر التي تنفذها الشركة في 3 مواقع بصحراء الربع الخالي وموقعين في حرض ويبرين بالمنطقة الشرقية، من خلال نثر البذور الرعوية وزراعة الأنواع المحلية في عدد من المواقع المستهدفة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الشراكات التي يعقدها المركز مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية؛ مما يسهم في الحد من ظاهرتي الاحتباس الحراري وزحف الرمال.

وتمكن المركز من نثر نحو 50 مليون بذرة من بذور الأنواع المحلية (الأرطى - العرفج - الضمران - الرمث) في مواقع المسح الجيوفيزيائي التابعة لشركة أرامكو.

يذكر أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة، وحمايته والمحافظة عليه وتطويره، وتأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ للوصول إلى تحقيق رؤية المركز في إيجاد غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.