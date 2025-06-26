شكرا لقرائتكم خبر «ريف السعودية»: عدد مستفيدي البرنامج يتجاوز 87 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» عن بلوغ عدد المستفيدين من دعمه إلى 87,235 مستفيدا في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف، ودعم أصحاب الحرف الزراعية والأسر المنتجة.

وأكد مساعد الأمين العام لبرنامج ريف السعودية للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن ما يحظى به البرنامج من دعم كريم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مبينا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لدعم القطاع الزراعي والنهوض بالمناطق الريفية.

وأفاد بأن البرنامج يعمل على عدة محاور رئيسة تشمل: تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتمكين المرأة الريفية، ودعم صغار الصيادين، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتعزيز القيمة المضافة لها، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية في دعم التنمية الريفية المستدامة، وخلق فرص دخل للأسر في مختلف المناطق.

ولفت النظر إلى أن ريف السعودية يواصل تقديم برامج الدعم المباشر، والتأهيل، والتدريب؛ بهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.