شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمنشأة للعود والعطور ومالكها بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم الالتزام بشروط وضوابط المسابقات التجارية بإجراء مسابقة والإعلان عنها دون الحصول على ترخيص، واشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمنشأة للعود والعطور ومالكها بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم الالتزام بشروط وضوابط المسابقات التجارية بإجراء مسابقة والإعلان عنها دون الحصول على ترخيص، واشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز. وضبطت الوزارة إعلان المنشأة عبر متجرها الالكتروني عن مسابقة بمناسبة بيع منتجات العطور واشتراطها الشراء للدخول في السحب على سيارات وهواتف ذكية وأطقم ذهب ومبالغ مالية. ويعد الإعلان عن مسابقات تجارية دون ترخيص، واشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز مخالفا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية. وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية، ونشر الحكم على نفقة المخالفين. وتراقب «التجارة» امتثال المنشآت التجارية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، وترصد المخالفات وتضبط أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة للمستهلك. ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن 3 أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نهائية من المحاكم المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.