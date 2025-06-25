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السعودية | سفير المملكة لدى البحرين يلتقي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين

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السعودية | سفير المملكة لدى البحرين يلتقي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى ‫سفير خادم الحرمين الشريفين‬ لدى مملكة البحرين نايف بن بدر السديري، ‬في مكتبه اليوم، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمملكة البحرين بدر المحمود، والرئيس التنفيذي لشركة مسار المهندس يوسف المانع.

واستُعرضت خلال اللقاء الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين في مجال النقل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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