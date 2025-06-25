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سحب رعدية وصواعق تغطي سماء جازان والذروة في أغسطس..فيديو

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سحب رعدية وصواعق تغطي سماء جازان والذروة في أغسطس..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة العارضة بمنطقة جازان، خلال الساعات الماضية، نشاطًا ملحوظًا للسحب الرعدية والصواعق، في مشهدٍ لافت أثار تفاعل الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إن السحب والصواعق التي شهدتها العارضة بجازان تُعد بدايات للنشاط الذي ستكون ذروته في شهر أغسطس القادم.

وشملت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان محافظات الداير بني مالك وهروب والريث، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وتتأثر محافظات المنطقة الشرقية برياح شمالية غربية، تعرف محليًا برياح البوارح، مما أثار الأتربة والغبار، وتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الرابطة بين الشرقية ومنطقة الرياض، ولا سيما في محافظة الأحساء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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