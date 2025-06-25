شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية وصواعق تغطي سماء جازان والذروة في أغسطس..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة العارضة بمنطقة جازان، خلال الساعات الماضية، نشاطًا ملحوظًا للسحب الرعدية والصواعق، في مشهدٍ لافت أثار تفاعل الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إن السحب والصواعق التي شهدتها العارضة بجازان تُعد بدايات للنشاط الذي ستكون ذروته في شهر أغسطس القادم.

وشملت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان محافظات الداير بني مالك وهروب والريث، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وتتأثر محافظات المنطقة الشرقية برياح شمالية غربية، تعرف محليًا برياح البوارح، مما أثار الأتربة والغبار، وتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الرابطة بين الشرقية ومنطقة الرياض، ولا سيما في محافظة الأحساء.