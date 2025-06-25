السعودية | مدير عام الجوازات المكلف ينقل شكر وتقدير سمو وزير الداخلية لمنسوبي القطاع المشاركين في أعمال موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نقل مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي الجوازات على ما بذلوه من جهود متميزة في أداء مهامهم وواجباتهم الموكلة لهم خلال موسم الحج لهذا العام، التي أسهمت في تحقيق النجاحات أثناء هذه المهمة.

جاء ذلك خلال لقائه منسوبي القطاع لموسم حج عام 1446هـ، بمنطقة مكة المكرمة الذي شهد تكريم المتميزين من المشاركين في مهمة حج 1446هـ، في إطار تقدير الأداء الميداني والعمل الاحترافي الذي نُفذ خلال الموسم.

وأكد اللواء المربع أن الجوازات سخرت إمكاناتها البشرية كافة والتقنيات المدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات اللازمة كافة لحجاج بيت اللّه الحرام بكل يسر وسهولة.

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