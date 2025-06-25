السعودية | رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لجمهورية العراق لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل رئيس ‫الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا، في مكتبه اليوم، القنصلَ العام لجمهورية العراق بجدة والمندوبَ الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سمير النقشبندي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي، بما يسهم في تعزيز العلاقات التعليمية بين الجانبين.

وأكد الدكتور العقلا حرص الجامعة الإسلامية على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية في الدول الشقيقة، ودعم الطلبة الدوليين من مختلف الجنسيات، وفق رسالتها العالمية.

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