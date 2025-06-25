شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لتغييرها الليلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة، وذلك استعدادا لتغييرها بالكسوة الجديدة الليلة.

وقال مدير الإنتاج بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، أحمد الحازمي :” نستخدم أحدث تقنيات النسيج عالميا في صناعة كسوة الكعبة المشرفة”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الكسوة مزينة بـ54 قطعة مذهبة و120 كجم من الفضة المطلية و160 كجم من الفضة الخام ويشارك في صناعتها أكثر من 150 صانعا من كوادر وطنية مؤهلة.