شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تعلّق تعيين جهة تقويم مطابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بتعليق تعيين إحدى جهات تقويم المطابقة، بعد رصد عدة مخالفات لأحكام لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة ودليل متطلباتها.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت إصدار شهادات مطابقة لإرساليات منتجات دون استيفاء اللوائح الفنية والمعايير المعتمدة، والإخلال بالمهام المقررة في عمليات التدقيق والتفتيش، إضافة إلى عدم التقيد بالآليات المعتمدة لسحب العينات.

وأكدت “الهيئة” ضرورة التزام جميع جهات تقويم المطابقة بلائحة تعيين الجهات ودليل متطلباتها، مشيرةً إلى أن مخالفة المهام الفنية أو الإدارية يترتب عليها تطبيق العقوبات النظامية، التي تصل إلى تعليق أو تقليص أو إلغاء مجال التعيين، ويمكن الاطلاع على دليل متطلبات لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة عبر الموقع الرسمي هنا .

كما حثّت “الهيئة” جميع جهات تقويم المطابقة على مراجعة اللوائح الفنية المعتمدة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها، ويمكن الاطلاع على اللوائح والأنظمة من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وللاستفسارات يمكن التواصل مع الإدارة المختصة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

ويُقصد بجهات تقويم المطابقة تلك الجهات المكلّفة من “الهيئة” لتنفيذ مهام محددة نيابةً عنها، لإثبات استيفاء المنتجات أو العمليات أو الأنظمة أو الأشخاص أو الجهات للاشتراطات والمتطلبات النظامية. وتشمل هذه الجهات: جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات، والمختبرات، بعد إدراج اسم الجهة المعتمدة والأنشطة التي عُينت عليها في قائمة منشورة على الموقع الرسمي للهيئة.